Hiel Nederlân kleuret donkerread | Earste boosterprik wurdt set

No't ek Drinte en Grinslân op it heechste coronawarskôgingsnivo yn Europa kommen binne, is hiel Nederlân donkerread op de kaart fan coronagefallen. Dat is foar it earst sûnt it begjin fan de epidemy.

Limburch fêstiget in nij Nederlânsk rekôr. Yn de ôfrûne twa wiken binne mear as 15.600 ynwenners posityf test op it coronafirus. Grinslân is de 'rêstichste' provinsje fan Nederlân. Yn de ôfrûne twa kalinderwiken binne dêr sa'n 526 op alle 100.000 minsken posityf test. Noard-Hollân is de rapste stiger.

De coronakaart wurdt alle tongersdeis fêststeld troch it ECDC, de Europeeske sûnenstsjinst dêr't ûnder oaren it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) by oansletten is.