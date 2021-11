Boargemasters wolle fjoerwurkferbod | 23.680 besmettingen lanlik

Dysels me opsetsin besmette litte mei it coronafirus is gefaarlik. Dat fynt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Elkenien dy't dat docht, bringt de publike sûnens yn gefaar. Boppedat is it in klap yn it gesicht fan neibesteanden fan coronaslachtoffers en fan elkenien dy't him al mear as oardel jier ynset foar de bestriding fan it firus.

De ynspeksje ûndersiket in webside dy't minsken de mooglikheid jout om mei sin it coronafirus op te rinnen. Earder op tongersdei waard in soad oer in webside skreaun op sosjale media. Dy is ûnderwilens út de loft helle.