De help-Sinteklazen fan Ljouwert: "Alleen de slaapkamer staat niet vol"

It hûs stiet yntusken grôtfol mei kado's. "Alleen de slaapkamer staat niet vol. Maar voor de rest staan er overal ingepakte tassen, jutezakken en cadeautjes. We doen dit nu vier jaar. Ieder jaar wordt het groter en is de behoefte groter. Men is altijd heel blij. We hebben al wat eerste zakken weggehaald."

It stel krijt in soad positive reaksjes. "Ouders zeggen: het is zo veel. We zien de foto's terug dat de kinderen er heel blij mee zijn."