Wetterskip krijt ûntheffing foar ôfsjitten fan rotten op It Amelân

Om't it wat te folle wurde, sil de rôt dus bestriden wurde. "De rôt is net in beskerme soart, dus je meie dy gewoan bestride. Dat mei net mear mei gif en in gewoane falle is in soad wurk. Sukses is net altyd wis. Dus it sjitten mei de buks sjogge wy as in oanfolling."

'Gjin wyld west-tafrelen'

Foar it wetterskip is dat ek in earste kear. Molenaar: "It wurdt dien troch ús eksoatebestriders. Dy binne der op traind. It bart op rêstige mominten, yn de nacht. It wurde gjin wyld west-tafrelen. Der is in ûntheffing foar de nacht nedich, mar dan binne de rotten ek aktyf. En dan is der ek net ien op de seedyk."

De feiligens moat garandearre bliuwe, sa beslút Molenaar. "Wy besykje it ûnder kontrôle te hâlden en om de skea te beheinen."