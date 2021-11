Adri de Boer wint Liet mei 'Bliuw mar by my'

Yn de finale gie it úteinlik tusken Adri de Boer, Fokko Jan van der Ploeg en The Lone Wolf. De Boer krige likegoed fan de sjuery as fan it publyk de heechste beoardieling mei 42 punten. Hy krige begelieding fan Bernhard Holtrop op bas en Sido Post op akkordeon.

De Boer is takom jier de Fryske ôffeardiging op Liet International, dat yn maaie holden wurdt yn Tønder yn Denemarken.

De Boer stiet al fan syn 15e ôf op it poadium. Earst as oargelist, mar dêrnei al fluch yn ferskate bands. Ek as trûbadoer is hy bekend. Sûnt 1987 sjongt hy al yn de Fryske taal. Yn 1998 en 2001 wûn hy it festival ek al. By de earste liet yn 1991 waard hy twadde.