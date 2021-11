Jochem Myjer komt mei 'De Goargels' yn it Frysk: "Ik ben fan van Friesland"

It earste diel fan de searje kaam yn 2015 út, it heart by de bêst ferkeapjende berneboeken fan it lân. "Het gaat over een jongetje die gefascineerd is door de natuur en door vogeltjes", leit Myjer út. "Stiekem herken ik daar mezelf natuurlijk ook in. Ik heb de namen van mijn kinderen gebruikt. Het gaat wel een klein beetje over hoe ik vroeger was."

Wat is in goargel?

De komyk fertelt wat sa'n 'goargel' no krekt is. "Een gorgel is een klein wezentje in de kinderkamers, die over de kinderen waakt als ze slapen. Ik ben er ooit achter gekomen toen mijn jongste het vrij eng vond om 's nachts te gaan slapen. Toen zei ik: maar er is altijd een gorgel die over je waakt."