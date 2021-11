Steaten wrakselje mei jildliening fan 95 miljoen euro oan Alliander

"Wy ha ús oardiel noch net klear", seit Matthijs de Vries fan de ChristenUnie. "Wy sjogge it maatskiplik belang, mar wolle ek goed sjen nei de mooglike risiko's."

Earder skeel

Charda Kuipers fan GrienLinks fynt it lestich dat de provinsje in skeel hat mei Alliander oer in âlde liening. "Het dispuut daarover is niet erg prettig." Deputearre Friso Douwstra beskriuwt it skeel as 'in saaklik ferskil fan miening'.

Provinsjale Steaten sille nije wike in beslút nimme oer it fersyk fan Alliander. Fierder útstel kin it net lije, want it bedriuw wol it bedrach graach op syn lêst op 15 desimber op 'e bankrekken hawwe.