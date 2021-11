Wiken gjin publyk by Cambuur en Hearrenfean: "Wy binne machteleas"

Ard de Graaf fan SC Cambuur baalt fan it útstellen fan de duels. Mar, it giet neffens de Cambuur-direkteur al mis as je in stap werom dogge. De Graaf begrypt net dat der gjin supporters yn de stadions komme meie.

"Unrjochtfeardich"

"Laat ik vooropstellen dat wij niets bagatelliseren. Er is een hoop aan de hand in het land en in de wereld", begjint De Graaf. "Maar de stadions zijn geen besmettingsbron. Dus waarom doe je die dan dicht? Die argumentatie missen we, die is er niet. Dat voelt heel onrechtvaardig."