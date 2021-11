Weken geen publiek bij Cambuur en Heerenveen: "Wij zijn machteloos"

Beide clubs kijken ook al verder dan deze lockdown. Deskundigen zeggen namelijk dat de besmettingenpiek nog moet komen. En dus is de twijfel groot of het publiek na deze drie weken wel weer welkom is in de stadions.

Friese derby

Als deze maatregelen verlengd worden, dan betekent dat dat de Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen op 19 december zonder publiek gespeeld wordt. "Daar heb ik al over nagedacht", geeft De Jong toe. "Dat zou ik heel vervelend vinden. Wat, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Die wedstrijd is zo uniek. Dat is de reden waarom Cambuur gepromoveerd is."

Jansen wil ook nog niet nadenken over de derby zonder publiek: "Die strijd, het enthousiasme op de tribunes is en de beleving die je hebt. Publiek hoort daar gewoon bij."