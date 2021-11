10 persint mear poppen berne yn sikehûs Tjongerschans

Marrit van der Kort merkt as klinysk ferloskundige by sikehûs Tjongerschans dat der mear befallingen en konsulten op in dei binne. "Dus mear drokte. Yn de tiid dat ik hjir wurkje is dit wol de pyk. In pear jier lyn hawwe wy it ek drok hân, mar doe is der mear personiel op de ôfdieling kaam."

Sûn bliuwe en de skouders der ûnder

Mar it personiel kin de drokte noch goed oan, leit Van der Kort út. "Wy hawwe aldergeloks in moaie groep kollega's, wy helpe inoar dêr't wy kinne. Je hope dat je allegearre sûn bliuwe, want genôch personiel hâlde is wol wichtich. Somtiden is it wolris puzeljen as it fol leit, mar wy hawwe in gearwurkingsferbân en koarte linen foar de soarch. Dus wy komme der wol út."