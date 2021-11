Keppel skiep by Appelskea dei en nacht beskerme troch Bergamasco-hûnen

It giet om in pilot fan Steatsboskbehear, de Werkgroep Wolf Nederland en de hoeder. De hûnen kinne se beskermje tsjin de wolf dy't al in pear kear skiep oanfallen hat. Dat is in ekstra beskerming, neist in net dat ûnder stroom stiet.

"Als er een wolf komt, dan gaat de hond blaffen en maakt zich groot door op en neer te springen", leit hoeder Erika Visser út. "In combinatie met de netten heb je een preventief middel. Het is niet de bedoeling dat onze honden een wolf aan stukken gaan scheuren. De wolf moet ontmoedigd worden om binnen de netten te komen om de schapen te pakken."

Beskermers

Se wurde as puppy út Roemenië en Bulgarije helle. It ras Bergamasco wurdt al iuwenlang fokt om te wurkjen mei fee. Net as driuwers, dêr binne de hardershûnen foar, mar as beskermers. En it is der no de tiid foar, neffens boskwachter Lysander van Oossanen fan Steatsboskbehear.

"Deze tijd van het jaar komen steeds meer solitaire wolven vanuit Duitsland deze kant op om een nieuw leefgebied te zoeken", seit de boskwachter. "We gaan steeds vaker meemaken dat wolven dit gebied aandoen. Toch willen we graag gebruik blijven maken van schapenbegrazing. Dus moet je andere middelen inzetten om de twee bij elkaar te laten komen."

Ek minsken op ôfstân

De hûnen hâlde ek minsken op ôfstân. It úteinlike doel is dat wolf, skiep en minske hjir wêze kinne. "Straks zullen er nog meer van onze honden bij de kudde lopen", fertelt Visser. "Dan hebben we denk ik een mooi systeem, waarbij de wolf hier kan zijn en dat die zijn natuurlijke prooi neemt en geen schapen of ander vee. En dat we tegelijkertijd hier onze schapen goed kunnen beschermen."

Der binne buorden pleatst dy't kuierders yn de Keale Dunen warskôgje om net te tichtby te kommen, want dan wurdt de hûn lilk.