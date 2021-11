GGD hat te lijen fan testdrokte: maksimale kapasiteit fan personiel

"Het is behoorlijk druk, in de teststraten ontzettend druk. Dat hebben we nog niet eerder zo gezien, als je naar het aantal testen kijkt", seit Van der Hoff.

By de teststrjitte yn Ljouwert stie in rige fan sa'n 150 meter, wachttiid: trije kertier. "Dat zijn taferelen waar we niet op zitten te wachten, maar de vraag is echt enorm. Wij hebben moeite om op te schalen op een moment dat heel veel mensen ziek zijn."

Net materiaal, mar minsken

It materiaal is it probleem net, mar de minsken wol. "We doen al een heel groot beroep op onze mensen. Op een gegeven moment kun je niet meer van ze vragen."