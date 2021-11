Underdûkershol yn Appelskea restaurearre om "ferhaal libben te hâlden"

De manlju fan de Historische Vereniging Appelskea ha it "wer op djipte brocht sadat je der hast yn stean kinne, ôfwurke mei balken en wer op de âlde manier opboud sûnder modern ark", seit Jeen Hiemstra.

Trochgongshol

It ûnderdûkershol wie fan de famylje Oosterloo, dy't yn de oarloch minsken holp om ûnder te dûken. De minsken sieten der mar foar in pear dagen, om't it hol tsjinne as in soarte fan trochgongsplak.

It ûnderdûkershol is in tal jierren lyn weromfûn en waard troch minsken fan it njonkenlizzende fakânsjepark brûkt as dumpplak foar smoargens en túnôffal. De manlju fan de feriening sille it ûnderdûkershol ûnderhâlde, sadat de histoarje net fergetten wurdt.