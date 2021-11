Boubedriuw Dijkstra Draisma wint foar twadde jier op rige CoBouw-award

Der wiene twa konkurrinten: HSB út Volendam en Coen Hagendoorn út Huizen. De sjuery fan de priis sjocht nei saken as de winst en de kasposysje.

Dijkstra Draisma, mei fêstigingen yn Boalsert en Dokkum, heart by de 50 grutste boubedriuwen fan Nederlân en kaam de lêste tiid yn it nijs fanwegen de mitselrobot, dy't 1.000 huzen yn it jier meitsje kin.

"De priis sjogge we as in wurdearring en seit ús dat we op it goede paad binne", seit direkteur Biense Dijkstra. Seis jier lyn feroare it bedriuw de oanpak. "We setten yn op yndustrialisearring, robotisearring, duorsumens en ynnovaasje. Dat is goed slagge."

Wenningneed oanpakke

It bedriuw hat it drok genôch mei opdrachten en hat de 'reklame' fan de priis net nedich. "Mar it is wol moai dat we lanlik ús konsept sjen litte kinne. We kinne in hûs yn 33 kraanbewegingen yn elkoar sette en dat is sels ek te leasen." It kin helpe by de wenningneed, mar dêr spylje gemeenten ek in rol yn. "Dy moatte de fergunningen en lokaasjes regelje. No wurde sa'n 80.000 wenningen yn it jier boud en dat giet mar mei lytse stapkes omheech."