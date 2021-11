Burgumer klup slachtoffer fan corona- en fûgelfirus: wer gjin keuringen

Foarsitter Wiebren de Jong fan PKV Burgum fertelt wat de situaasje op dit stuit is: "Wy kinne gjin tentoanstellingen mear foar ús lytsfee organisearje fanwegen covid. En troch de fûgelgryp kinne wy ek net mear mei hinnen reizgje. It hâldt ús hobby op."

Te grut risiko

Nei de coronaweach fan ferline jier hie de feriening de hoop dat der no wol wer tentoanstellingen wêze koene. "Mar doe kaam de fûgelgryp yn de buert. Doe hawwe wy betocht om húskeuringen te dwaan: in karmaster giet nei de minsken thús, yn stee fan de keuring yn de sportseal yn Burgum. Mar doe kaam it berjocht fan it bûn dat dit eins ek net kin, om't karmasters troch dat ferhúzjen ek in risiko binne."

Dan de kninen allinne

As it plomfee net kin, dan de kninen allinne mar, sa tochten sy by PKV Burgum. Mar ek dat mocht net sa wêze, leit De Jong út. "Freed krigen wy safolle negative berjochten oer it coronafirus dat wy it net mear ferantwurde fine om de show te hâlden. Wy hawwe it annulearre."

Flink bale

Foar de leden is it tige ferfelend. "Want wy seagen der echt nei út en wy hiene in soad tariedingen dien. It is wol balen dat wy inoar no al foar it twadde jier net moetsje kinne. It fee kin net kard wurde en de opmaat foar it nije seizoen komt we yn 'e knipe. Der is no gjin refleksje oer hoe't ús bisten it dogge."