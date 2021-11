HEA! De Floggende Moekes

Freed is dé dei fan de 'Floggende Moekes' Elly Leijstra en Hilly de Jong. De froulju gean hearlik te kuierjen en ûnderweis meitsje se filmkes fan harren aventoeren. It jout de froulju in soad positive enerzjy en dat kinne se goed brûke. Doe't Elly in harsentumor krige, rekke se yn de mineur. Freondinne en âld-kollega Hilly frege har hoe't se de fleur der wer wat yn krije koenen. "Foar ús beide is dit in dei wurden mei in gouden râne."