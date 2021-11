Steaten prate oer eigen protokol foar Fryske flagge

In protokol is gjin wet, mar in rjochtline foar it flagjen op bygelyks nasjonale feestdagen. Fraksjefoarsitter Albert van Dijk kaam der dizze simmer achter dat foar de Fryske flagge net sa'n protokol bestiet. Hy stelt dêrom oan de leden fan Provinsjale Steaten foar om sa'n protokol te meitsjen.

"Dat kin itselde wêze as it protokol foar de Nederlânske flagge, dus op nasjonale feestdagen. We ha yn Fryslân ek eigen feestdagen, lykas Kneppelfreed. Dêr kin de Fryske flagge ek in symboal foar wêze. Sa'n protokol is net in ferplichting." Hy sjocht de Fryske flagge as in symboal fan ferbining. "Dat is miskien noch wol wichtiger as it protokol sels."

Provinsjale Steaten prate woansdei oer it foarstel fan Forum foar in Frysk flaggeprotokol. Dan wurdt ek dúdlik oft hjir wol of gjin stipe foar is.