Undernimmersferieningen net tefreden oer kompensaasjepakket

"We roepen al heel lang 'begin met die boosterprik', dat gebeurt eigenlijk veel te laat. We roepen ook al heel lang 'zorg dat je dat coronamedicijn op orde krijgt en dat dat ook in Nederland gebruikt kan worden'." En neffens Walstra wurdt dêr net goed nei lústere. "De ondernemers moeten elke keer de klappen opvangen, en aan de zorgkant zien we te weinig vaart gemaakt worden te zorgen dat dat virus onder controle komt."

Foarútsjoch

"Als het gaat zoals het nu gaat, dan zullen we deze winter, verwacht ik, toch weer van lockdown naar lockdown gaan", foarsjocht Walstra. "Dat is voor ondernemers niet meer haalbaar."

Neffens har kinne ûndernimmers eins gjin inkelde lockdown mear ha. "Het is niet meer te doen voor ondernemers. Veel ondernemers zitten zwaar in de min, eigen vermogen dat opgebrand is, studiefondsen die opgegeten zijn, huizen die verkocht zijn. Heel veel ondernemers zitten aan de grond."

'Wereld weer openzetten'

"Er is eigenlijk maar één oplossing", seit Walstra. "En dat is de wereld weer openzetten. Hoe moeilijk dat ook is. Dat zullen we verstandig moeten doen, want er is ook geen ondernemer die wil dat de ziekenhuizen vol lopen en dat wij potentieel naar een code zwart gaan."

It iepenjen fan de maatskippij biedt ûndernimmers neffens har wer perspektyf: "De enige echte oplossing uit deze crisis voor ondernemers is verdienen."