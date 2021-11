Omrop TIP: Finale fan sjongfestival Liet by Omrop Fryslân

Liet is dit jier yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert. Spitigernôch dizze kear sûnder publyk fanwegen de oanskerpe coronamaatregels. Yn 2020 koe de finale net trochgean fanwegen coronabeheinings. Dy edysje is ynhelle op 3 april dit jier ûnder de namme Liet 2020+1.

Foar it earst is der in online stimming foar it publyk. Dy stimming giet iepen as alle sân acts optreden hawwe en it publyk kin dan thús de stim útbringe op de webside fan Liet. Dizze publyksstim is it fiifde sjuerylid. De oare fjouwer sjueryleden binne Nick Veenstra, Ella de Jong, Sigrid Kingma en Wytse Dijkstra.