De toan fan Froukje Sijtsma: "Doch it lekker sels"

Ek by my yn de haadstêd wurdt de papieren krante meast net mear foar it brochje besoarge. Geregeld falle de kranten pas om de lunch hinne yn de bus. It finen fan geskikte krantebesoargers is op it heden in nasjonaal probleem. Hoe komt it mei de papieren krante, no't der hieltyd mear gatten yn de besoarchservice falle?

De krantebransj sels hat noch hope. Teminsten dat meitsje ik op út de advertinsjes dy't 'Bezorg De Krant.nl' yn de deiblêden publisearret. Koartlyn bygelyks dy geweldige reklame mei in wat âldere man mei de kwoot: "Ik ben al tien kilo afgevallen." Foar dizze wize fan ôfspekjen hoechst allinnich mar ier en betiid op 'e fyts te stappen en kranten del te bringen. Win-win soenen je sizze.

Op 'Bezorg De Krant' lês ik noch mear foardielen. Sa seit Sake fan 62: "Je bent in beweging en ziet de hele natuur wakker worden." Soe Sake dit ek sizze as it wiken oanien spielt? Sjocht der dan ek fleurich om him hinne hoe't de stikelbarchjes harren lekker útrekke yn in waarm nustje fan bledsjes?

Ek Anja is lyrysk oer har bybaantsje. "Ik vind het belangrijk om er voor mijn gezin te zijn. Ik bezorg 's ochtends de krant en ik ben op tijd terug om met de kinderen te ontbijten." No dêr leau ik dus gjin sek fan he. Hokker heit of mem hat werklik wier sin om moarns om 4 oere de wekker te setten om kranten te besoargjen en oanslutend bôlebakjes klear te meitsjen? De 17-jierrige Stijn wol ik noch wol it foardiel fan de twifel jaan: "Het is gewoon heel fijn werk en je verdient er heel goed mee. Ik heb een headset gekocht en spaar nu voor een auto."

In reaksje op de kollum fan Jan de Groot jout wat mear ynsjoch yn it probleem. At je in kearke de krante net besoargje kinne, moatte je sels ferfanging regelje. Boppedat moatte je seis dagen wyks klearstean, yn waar en wyn. En safolle fertsjinje je no ek wer net mei dy pear oerkes, dat in fergees reinpak en krante-abonnemint sil minsken grif net oer de streep lûke.

Kollumnist Jan de Groot siket nei oplossings, al stelt hy it wol foarsichtich foar: "Eh dink niet dat elkeneen mij dut in dank ôfnimt, maar werom kinne nije besorgers niet rekruteerd worre út mînsen die't nou gyn werk hewwe en in de bijstand sitte? Sien ik wat over 't hoofd of slaan ik de spiker op 'e kop? Sij kinne de kranten wel besorge, dochs?"

Sûnder no fuort de oarloch oan De Groot ferklearje te wolle, sis ik: bêste Jan, ja do sjochst wat oer de holle. Want wêrom yn de goeie frede soenen je in subgroep yn de mienskip oanwize om in nasjonaal probleem op te lossen? Wêrom moatte minsken yn de bystân as paria's der mar foar soargje dat do en ik moarns lekker krantsje kinne? De measte minsken sitte grif net om 'e nocht yn 'e bystân.

Boppedat fyn ik it pynlik om in bepaalde subgroep foar de oplossing soargje te litten. We skowe dochs ek gjin pensionada nei foaren as krantebesoargers. Sy ferfele har ommers dochs de sykte, want sy sitte al sûnt harren 67e op harren ôfbetelle plús?

We sizze dochs ek net dat asylsikers it wol dwaan kinne, om't sy yn de azc's dochs net safolle om hannen hawwe? En we dogge dochs ek net it foarstel om in swikje net-faksinearre soarchmeiwurkers út België hjirhinne te heljen om ús kranteprobleem op te lossen, om't sy op 1 april 2022 dochs sûnder wurk op strjitte stean?

Witst Jan, ik leau datst by in probleemstelling nei it probleem sjen moast. Want mei in ferskaat oan kreative en ûnetyske oplossings, hâlde je it probleem nammentlik gewoan yn stân. De hamfraach moat dêrom wêze: wêrom wolle minsken gjin kranten mear besoargje? Wêrom wolle minsken net mear yn de hoareka wurkje? Wêrom hawwe minsken harren nocht om foar de klasse te stean? Wêrom is der in tekoart oan timmerlju? Wêrom slagget it mar net om foar bepaalde fakatueren geskikte minsken te finen? En neffens my kinst dy fraach yn in pear sinnen beäntwurdzje: minsken wolle goed beleanne wurde en se wolle har wurdearre fiele. En ast mei dy saken net oer de brêge komst, dan kinst as direkteur ynkoarten sels de kranten by de huzen útsutelje.

De krante komme no trouwens al mei in besoarchbonus oer de brêge. Mar mocht dat no neat opleverje, Jan. Miskien moatte abonnees fan de papieren krante, lykas do en ik, dan sels mar yn it spier. Moarns in fit blokje om nei it krantedepot. En at se dêr no in noflike lêstafel bysette, mei in lekker bakje kofje, miskien kinne wy dan mei ús allen minskweardige oplossings betinke foar alle eksistinsjele problemen fan ús tiid."