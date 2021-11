Romke de Jong (D66): "2G hat absolút net myn foarkar, mar soarch moat berikber bliuwe"

"2G soe ek absolút net myn foarkar hawwe, mar ik fyn it ek hiel slim dat we op it stuit minsken net de soarch jaan kinne dy't se nedich hawwe. Dat is gefaarlik, dat is in risiko, dat moatte we no net nimme wolle", seit it Fryske Keamerlid.

"Dat betsjut wol gewoan dat der regels komme moatte. Mar der binne ek noch in hiel soad stappen foar: mear hanthavenje, hegere faksinaasjegraad, mear teste, ynset op medikaasje. Der is fan alles mooglik om dizze winter lockdowns tsjin te hâlden. Mar as dat net slagget, dan is 2G wat ús oanbelanget wol besprekber."

Kofjedik sjen

Oft de 2G-maatregel der úteinlik komt, hat neffens De Jong foar in grut part ek te krijen mei it advys fan it OMT. Dat komt der op freed.

"Dat kin partijen oars yn de diskusje sette", seit De Jong. Op dit stuit hawwe allinnich de VVD en D66 stipte útsprutsen om it plan 'as needgreep' te brûken. "Foar my it is kofjedik sjen, mar ik fernim wol dat der in soad partijen harkje nei de wittenskip en it OMT. Dus we wille sjen watfoar advys dêr útkomt."

Nije wike debattearret de Keamer oer de eventuele ynset fan de 2G-maatregel.