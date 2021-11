Soad besmettingen yn basisûnderwiis | Fuotbalwedstriden geane troch sûnder publyk

It is net mooglik om in testôfspraak te meitsjen fia coronatest.nl. De webside hat lêst fan in steuring, meldt GGD GHOR. Wat de steuring krekt feroarsake hat, is net bekend. Telefoanysk kin it meitsjen fan in ôfspraak troch drokte ek dreech wêze, melde GGD GHOR earder.

De ôfrûne dagen is it drok by de teststrjitten, de GGD's namen juster in rekôrtal testen ôf.