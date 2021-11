Mearderheid foar 2G-oanpak net wis | Brulloften wurde útsteld

De Jong seit dat de 2G-oanpak de foarkar net hat, mar dochs nedich wêze kin. "Ik fyn it ek hiel slim dat we op it stuit minsken net de soarch jaan kinne dy't se nedich hawwe. Dat is gefaarlik, dat is in risiko, dat moatte we no net nimme wolle", seit it Fryske Keamerlid.