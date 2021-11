Fuotbalwedstriden geane troch sûnder publyk | 74 pasjinten yn de Fryske sikehuzen

It is op it stuit troch grutte drokte hast ûnmooglik om telefoanysk of online in testôfspraak te meitsjen by de GGD. Dat meldt de NOS. Wa't bellet nei it lanlike GGD-nûmer krijt te hearren dat der gjin telefoanlinen beskikber binne en dat de ferbining ferbrutsen wurdt. En online is nei it ynfieren fan frijwol alle postkoades te sjen dat der gjin testplak fûn wurde kin.