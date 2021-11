Coronanijs 17 novimber: Soad besmettingen yn it ûnderwiis | Fuotbalwedstriden sûnder publyk

Nimt it tal befallingen no ta troch corona? Nederlân sit middenyn in pyk fan berten, meldt it Centraal Bureau voor de Statistiek. By it sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean fernimme sy dat ek. Oant no ta binne dêr al 1.146 bern berne. Dat is sa'n 10 persint mear as de foargeande jierren.

Dat it tal poppen tanimt, lei wol yn de ferwachting. It coronafirus soe miskien in lyts triuwke wêze kinne. "Je binne thús en je ferfele je, de nachten wurde langer. Mar it is no miskien ek wol de tiid. Minsken binne thús, geane net op fakânsje, stelle miskien harren karriêrewinsken út. Miskien hat it dêr ek mei te krijgen. In omheechgeande line wie te ferwachtsjen, mar dy tendins komt no wat earder", seit Marrit van der Kort as klinysk ferloskundige by sikehûs Tjongerschans.