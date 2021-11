Balk moat yn 2030 fan it gas ôf, dat is it doel fan in nije gearwurking

It giet om plannen Energiecoöperatie Gaasterland, yn 'e mande mei wenningkorporaasje Dynhus, gemeente De Fryske Marren, AVK Plastics, Pleatslik Belang Balk Vooruit en de ûndernimmersferiening Eigen Haard/De Stikke.

Wetterwaamte fan de mar?

De partijen tinke ûnder oare oan it brûken fan akwatermy út de Sleattemer Mar wei, de rêstwaarmte fan AVK Plastics en rêstwaarmte fan it rioelpompgemaal. Der moat dus noch ûndersocht wurde hokker fan dizze plannen helber is.

"Dit liket hiel kânsryk, mar we wille wol seker witte oft dit it bêste is. Dus we wolle ek oare opsjes ûndersykje", seit Goffe Venema fan wurkgroep waarmtenet Balk.

Gemeentestipe

De Fryske Marren hat Balk oanwiisd as ien fan de startdoarpen foar de Waarmtefisy fan de gemeente. Dat hâldt yn dat de gemeente inisjativen út de mienskip stipet.

Bestjoerslid Tjeerd Osinga fan de enerzjykoöperaasje ferwachtet dat it noch wol twa oant trije jier duorje kin foar't der in skeppe de grûn yn kin. It útgongspunt bliuwt wol dat de kosten foar de ynwenners fan Balk sa leech as mooglik bliuwe moatte.