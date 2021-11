Lippenhuzen leit efkes op it gat: sport en skoalle ha te lijen fan corona

OBS De Flecht is al sûnt freed ticht, fertelt Bantema. "Sa't de learkrêften de boel tariede koene foar thúsûnderwiis. De hiele wike wurdt der dus al online en thús ûnderwiis jûn. Dat soe eins oant woansdei, mar om't de besmettingsgraad hieltyd oprint is besletten de hiele wike noch sa troch te setten. De bedoeling is no om moandei wer iepen te gean."

De bern wer thús

Bantema hat it firus yn de ôfrûne tiid om him hinne gripen sjoen. "De middelbere skoalle op De Gordyk giet efkes ticht, yn Drachten sil ek in skoalle ticht. Ik tink dat wy der noch net binne. Wy hawwe gjin oare kar. Ik haw sels twa bern op de basisskoalle en ien op it fuortset ûnderwiis. Myn bern sitte no thús, wêrtroch't ik no ek thús oan it wurk bin."

Sporten efkes skrast

Net allinne it ûnderwiis, mar ek de sport yn Lippenhuzen hat fan it firus te lijen. "Ik bin sels ôfdielingsfoarsitter fan SV Thor, by de fuotbalploech. Wy hiene al besletten dat de jongerein nei spylje soe. Der binne yn elts team wol in pear bern mei corona."