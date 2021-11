Brânwacht hat te min en âld materieel foar natuerbrannen

Dat wol net sizze dat de brânwacht al net drok dwaande is mei tariedingen op mooglike natuerbrannen: yn oktober hat definsje bygelyks trije wetterputten slein by Elso sadat by in ynset yn it Drents-Friese Wold de tagong ta wetter ferbettere wurdt.

En dat is net foar neat. Yn de risiko-analyzen fan Veiligheidsregio Fryslân komt ek in feroarjende klimaat prominint foarby. Want dat kin soargje foar drûgere simmers en in grutte kâns op natuerbrannen. Dêrby bestiet ek it risiko op in brân dy't yn inkelde oeren de bewenne wrâld berikt.

Spesjalisme

De bestriding fan natuerbrannen is hieltyd mear in spesjalisme wurden by de brânwacht. Ut dat spesjalisme wei komt der ek mear omtinken foar bygelyks previnsje, it ynskatten fan risiko's troch gebieten geregeld te besjen en ek dy kennis te brûken by de wize wêrop't de natuergebieten beheard wurde.