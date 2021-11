Eaststellingwerf wol mantelsoargers better yn byld krije

Ut ûndersyk hat bliken dien dat der yn Eaststellingwerf in soad mantelsoargers oerbelêst binne. Dêr't yn Fryslân gemiddeld sa'n 11 persint oerbelêst is, leit dat yn Eaststellingwerf op 21 persint. Ek binne der yn de gemeente mear jonge mantelsoargers fan tusken de 12-18 jier as yn oare gemeenten.

Eaststellingwerf wol stipe jaan en hat sa'n 200 mantelsoargers yn byld. Mar dat oantal moat omheech, sa hat de wethâlder oanjûn.