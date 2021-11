Measte winkels op De Jouwer hawwe gjin nocht yn QR-kontrôles by klanten

Martijn Zaal, de foarsitter fan winkelljuferiening WIH (Winkeliers, Industriëlen en Handelaren) fan De Jouwer kriget wikseljende reaksjes fan de ûndernimmers. "It hâldt se dwaande. It is wer in maatregel dy op ús ôf komt, dy't ús rekket."

Neffens de foarsitter rint de omset fan de winkels tebek sûnt it ynfieren fan de lêste maatregels. Mar in fel protest is der net: "In soad winkellju tinke: wy witte net hoe't wy it dwaan gean, mar we sette de skouders der ûnder as it safier is." Dochs is der ek fersleinens, seit Zaal.

In part fan de winkellju wol lykwols net foar de kamera reagearje. It grutste part is tsjin it ynfieren fan de coronapas, in inkeling tinkt dat it wol losrinne sil en dat de ynfiering net tsjin te hâlden is.

Kontrôle dreech

Thomas Groenveld is eigener fan in lifestyle-winkel yn De Jouwer. Hy tinkt dat mei de coronapas groepen bûtensletten wurde. Groenveld: "It giet dan benammen om minsken dy 't medysk sjoen net een faksin nimme kinne. Wêr moatte dy aanst hinne?"

Groenveld tinkt dat it better is om earst te sjen nei oare maatregels, om 't de coronapas net wetterticht is: "Do kinst faksinearre wêze én besmetlik, mar do hâldst in griene QR-koade." De winkel fan Groenveld hat meardere yn- en útgongen. It wurdt ek dreech om oeral in meiwurker kontrolearje te litten.

Essinsjele winkels

By Breimer's Bakkerij wurdt al in skoft wurke mei de QR-koade. Klanten dy't by de bakker wat ite of drinke wolle, moatte harren pas sjen litte. Foar de winkel sil gjin koade frege wurde, om 't it om in essensjele winkel giet.

Dochs makket de eigener har soargen. Hammy Breimer: "Ik fyn it best wol tryst. Ik wit net of dit de juste oplossing is." Breimer soe der begryp foar hawwe as de winkels, ek mei coronapas, kûlant bliuwe yn harre doarbelied.