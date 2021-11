Mear buslinen ferdwine, reizgersorganisaasje benaud foar lange termyn

Troch it coronafirus meitsje minder minsken gebrûk fan it iepenbier ferfier. Dat kin finansjeel net út en dêrom moatte no guon buslinen fuort, as it oan de provinsje leit. De ferwachting is dat pas yn 2025 wer likefolle reizgers yn it iepenbier ferfier sitte as foar corona.

Benammen foar de buslinen yn Ljouwert binne de gefolgen grut. "We zien het met leden ogen aan", seit Rocov-foarsitter Ton Ettema. "Het is een heel ingrijpende zaak."

It Rocov hat wol in posityf advys jûn, mar koe ek net hiel oars, neffens Ettema. "We adviseren met onze handen op de rug. Het Rijk stelt voorwaarden voor transitieplannen, de provincie schrijft voor op de vervoerder. En dan moeten wij nog advies uitbrengen, maar eigenlijk is er niets meer om bij te schaven."

Reizgers komme net samar werom

Hy is benaud dat de provinsje mei de plannen minsken it iepenbier ferfier út jaget en net werom krijt. "Als je het zodanig afschaaft, krijg je de reiziger ook niet zomaar terug. Mensen gaan alternatieven zoeken. Als ze leuke buren hebben, vragen ze die voor vervoer. Of ze kopen een tweedehands auto."

Foar de trochsneed reizger geane de maatregels te fier, tinkt Ettema. De fraach nei it iepenbier ferfier giet dêrtroch allinnich mar fierder werom. "Dan zie je ze niet meer terug."