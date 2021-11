Mooglik nij sportkompleks yn Sint-Nyk: soargen yn Jiskenhuzen

It is lykwols noch lang net yn kalk en semint oft en wannear't der in nij kompleks komme sil. De gemeente is wol serieus oan it sjen nei in nij sportpark. Dat soe goedkeaper wêze as it ûnderhâlden fan twa parken.

Mear mooglikheden

"Wij zitten hier op dit moment ook prima", seit de foarsitter fan VVI, Christiaan Doorn. "Het is wel zo dat je als club altijd moet kijken naar je toekomst. Dit sportpark is nog in orde, maar als je een hypermodern complex verderop krijgt, moet je wel naar die opties kijken."

Sa soenen der bygelyks keunstgersfjilden komme kinne op it nije kompleks. Dy hat VVI no net. "Je kunt dan meer concurreren met de grote jongens. Maar zover is het nog niet. Eerst kijken wat de gemeente wil. Wij zitten hier voorlopig nog wel goed."

De gemeente kin noch gjin datum jaan wannear't de skeppe de grûn yn sil. Veltman: "Dat is no fierstente betiid. Earst mar ris sjen wat de opsjes binne en dan sjen hoe't it yn te passen is. Dit kin noch wol in jier duorje."