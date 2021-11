Dit is wêrom't der yn Ljouwert keunstsinnige sokken op strjitte hingje

Sokken yn alle kleuren of mei gekke printsjes. Wa hat se net. Mar net eltsenien hat yn dizze tiid waarme fuotten. Der is in tekoart oan sokken foar dakleazen en om dêr omtinken foar te krijen hingje der fan tiisdei ôf sokken yn Ljouwert. De sokken binne ûntwurpen troch keunstner Miek Knook.