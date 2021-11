Operaasje Fryske Flagge: Jan van Dam bedarre yn Fargo troch syn pinfreondin

Jan van Dam is opgroeid yn Akkrum mei trije susters. Op syn tolfde is er mei syn âlden ferhuze nei Ljouwert. Dêr begûn ek de leafde foar de Feriene Steaten.

"Ik siet op de gemeente-HBS Achter de Hoven, dêr hiene wy in Ingelsk learaar dy't frij populêr wie", fertelt Van Dam. "Hy wie mar in jier as tsien âlder as ús. Hy stelde foar om mei in oar te korrespondearjen as je echt de taal leare wolle."

Hinne en wer skriuwe

Doe't Jan in pinfreon nedich hie, hie er wol in idee. "Ik koe in famke dêr't ik eartiids mei op skoalle siet en dy't yn 1960 emigrearre is mei har âlden. Ik haw har pake en beppe om it adres frege, en doe binne wy begûn mei skriuwen."

Fan it ien kaam it oar. "Wy wiene fan 't simmer 50 jier troud, dus it is goed gien tink ik", seit er.