HEA! Fuotbal foar de allerlytsten

Ukkepukkefuotbal neame se it. By fuotbalferiening Blauw Wit '34 fan Ljouwert kinne ek de allerlytsten lekker efter in bal oan drave. Yn de seal dogge de pjutten en beukers oefeningen op muzyk ûnder begelieding fan heit of mem. It giet foaral om it bewegen en der aardichheid oan krije. Mar guon âlden dreame stikem al fan in grutte fuotbalkarriêre.