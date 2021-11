Ljouwerter wyk Heechterp krijt eigen karakter: mear fariaasje

Grut ferskil is dat de wenningblokken oars yndield wurde. Net mear allegear itselde, mar oeral in eigen karakter. Sa hopet de gemeente mear fariaasje yn de wyk te bringen.

Om dochs wat fan it âlde byld fan de wyk yn stân te hâlden, komt der by de Kastanjestraat in saneamd 'erfgoedkluster'. Dêr komt de âlde 'strokebou' yn werom, mar dan mei ferskate wenningtypen om in grien hôf hinne.