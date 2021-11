Mata Hari-guod foar mear as 5.000 euro feild: pjuttefoto smyt 950 euro op

It guod is komt úteinlik by de skilder Piet van der Hem (1885-1961) wei. Hy wie in goede freon wie fan Mata Hari, oftewol Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917). Wêrom't Van der Hem it guod krigen hat, is net krekt bekend. Mar yn de jierren 20 stapte hy dermei nei de notaris.

In neef fan dizze notaris hat it guod yn bewar krigen en fia him binne de foarwerpen op de feiling bedarre.

Weromfûn op souder

Earder binne der al oare items feild, dy't fiif jier lyn weromfûn waarden. Mar der ûntbruts noch guod dat op in twadde akteside stiene. Dat is dit jier weromfûn op in souder, yn in kleankoer.