Sven Kramer rydt gjin wrâldbekers mear dit jier

Yn stee dêrfan sil Kramer in ekstra trainingsblok taheakje yn syn tarieding op it Olympysk Kwalifikaasjetoernoai tusken de krystdagen en âld en nij.

'Basis te krap'

"Sven is begin mei geopereerd aan zijn rug", seit coach Jac Orie op de webside fan Jumbo-Visma. "Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap. Om die reden kiezen we voor een extra trainingsblok van zes weken, in onder meer het Italiaanse Collalbo."

It plak fan Kramer wurdt yn Stavanger opfolle troch Kars Jansman. Gewoanwei hiene Victor Ramler en Jos de Vos rjocht hân op it startplak fan Kramer, mar it past net yn de planning fan de beide riders fan Team Zaanlander. Coach Jillert Anema lit witte dat harren programma dêr net op ynrjochte is.

Antoinette de Jong net op 1.000 meter

Dêrtroch rydt Jansman oankommend wykein de 10.000 meter yn Noarwegen. It is net de iennige wiziging yn ferliking mei de earste wrâldbekerwedstriid. Antoinette de Jong slacht freed de 1.000 meter oer, om't se letter dy dei ek noch in 5.000 meter ride moat. Gewest Fryslân-rider Lotte van Beek nimt it plak fan De Jong yn. Fierder komme deselde reedriders yn aksje as ôfrûne wykein yn Poalen.