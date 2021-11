FNP tsjin ministers: Ryk sjit earnstich tekoart by útfiering taalwet

Fan dy ôfspraak is noch neat op 'e hispel kaam en dêrom hat de FNP de ferantwurdlike ministers Sander Dekker en Ferd Grapperhaus formeel mei in oantekene brief 'yn gebreke steld'. De partij die dat tiisdei fanwege it 70-jierrige jubileum fan Kneppelfreed.

"We hawwe dat yn 2014 mei-inoar ôfpraat, mar yn 2021 binne we gjin stap fierder. It is dêrom heech tiid om dit op te pakken", seit foarsitter Sijbe Knol fan de FNP-steatefraksje.

Utstel

By it oannimmen fan de wet yn 2013 hat it regear fiif jier útstel frege en krigen fan de plicht om wat yn it Frysk sein wurdt ek yn dy taal op te skriuwen. Doe is ôfpraat dat Justysje op syn lêst 'binnen fiif jier' hjirmei úteinsette soe en sels ek oanjaan soe wannear.

It falt Knol ôf dat nei sân jier wat yn it Frysk sein wurdt meastentiids net yn it Frysk opskreaun wurdt. "Soks moat fansels struktureel goed regele wêze. Wy tidigje der dêrom op dat neist de kwestje mei it mûnlinge Frysk en de rjochtbanktolken ek it skriftlike Frysk definityf boarge en útfierd wurdt."

Eksposysje Kneppelfreed

Fanwege it jubileum fan Kneppelfreed waard tiisdeitemoarn in lytse eksposysje iepene yn it provinsjehûs mei ûnder oare de orizjinele plysje-unifoarms út dy tiid, foto's, molkbussen en de nedige útlis oer de rjochtsaak tsjin Fedde Schurer en de opskuor op it Saailân yn Ljouwert.