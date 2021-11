Aris wol trochspylje sûnder publyk: "Liever direct door de zure appel bijten"

Yn de trije wiken dat de maatregels jilde, hie Aris twa útwedstriden op it programma. Dy geane net troch: Yoast United en Landstede Zwolle wolle net sûnder publyk spylje.

Foarm fêsthâlde

Aris hat in oar stânpunt: trije wiken hielendal net spylje soe minder wêze as sûnder publyk. Boppedat giet it no goed, seit trainer Vincent van Sliedregt. "Voor een middenmoter hebben we veel momentum nu. We hebben een goed gevoel, we zijn in vorm. Daar willen we op voortborduren."

As it sportyf minder goed gong, dan hie it miskien oars west. "Zo gebruikt elke club in z'n eigen voordeel", seit Van Sliedregt. "Je moet het doen met de keuzes die je hebt."