Swimbad Kollum docht oanjefte nei bedrigings troch QR-koadewegerers

En dat wie net alles, fertelt Gottschalk: "Er stonden vervelende dingen op Facebook, iemand dreigde het zwembad in brand te steken. Ik snap wel dat er emotie is, maar dit is niet prettig."

It personiel yn it swimbad fielde him bedrige. "Het was niet prettig. We zouden het nog wel merken, was de boodschap."

Gottschalk hat oanjefte fan de bedrigings dien. De gemeente en de wykagint witte der ek fan. "Die gaan er nu over."

Oars slute

Uteinlik kin it swimbad ek net in soad, seit de eigener. "Deze regels worden door de overheid opgelegd. Dat mensen het er niet mee eens zijn, is prima. Maar als wij niet controleren op QR-codes, dan moeten we sluiten."

De minsken dy't gjin coronatagongsbewiis toane kinne, komme yn alle gefallen net werom. "Daar kiezen ze zelf voor", seit Gottschalk. "Wij veranderen niets."

De bern dy't swimlessen ha yn Kollum bliuwe wolkom, allinnich de âlden sûnder QR-koade kinne der dan net by wêze. Yn guon gefallen sille dy har bern ek net mear nei it swimbad ta stjoere, ferwachtet Gottschalk. "Dat begrijp ik niet, maar dat is de verantwoordelijkheid voor de ouders."