Waadnatuer fertsjinnet in 'djippere' beskerming

Dat stiet yn in advys dat skreaun is yn opdracht fan it ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit troch it programma Naar een Rijke Waddenzee.

As je de ûnderwetternatuer belûke by dy beskerming, hat dat ek in positive ynfloed op oare saken. Bygelyks op de meast opfallende soarten yn it Waad lykas de fûgels. En op it hiele systeem derachter.

Dy fûgels ite bygelyks fisken en dy fisken hawwe ek wer iten nedich. En dat net allinnich: fisken ha ek ferlet fan in omjouwing dêr't sy feilich grut wurde kinne. Dan giet it om bygelyks djippere, kâldere plakken as simmerdeis hiel waarm is.

Minsklike yngrepen breder yn kaart

De natuerbeskerming is der allinnich noch net op ynrjochte om sa breed en djip te sjen. Troch dat wol te dwaan, kin de ynfloed fan minsklike yngrepen ek breder yn kaart brocht wurde. Dat soarget der wer foar dat mooglik ek guon, rike gebieten better beskerme wurde, sadat fan dêrút dy rykdom ek fierder it Waad opgiet.

Der is ek mear kennis nedich, stiet yn it advys. We witte bygelyks noch net genôch fan wat him op de Waadboaiem ôfspilet, seit Michiel Firet. Hy hat foar Naar een Rijke Waddenzee oan it advys meiskreaun.

No oan de oerheden

Dy organisaasje is ea yn it libben roppen om kennis en minsken byelkoar te bringen, sadat der bettere besluten naam wurde kinne oer it Waad. Uteinlik is it benammen oan de oerheden om it advys te fertalen nei belied en in better behear fan de Waadsee.