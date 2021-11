Coronanijs 16 novimber: 728 besmettingen | "1G-testsysteem net helber"

De presintaasje fan de bondel Asman fan Nyk de Vries is fanwegen it oprinnende tal coronabesmettingen skrast. De boekpresintaasje soe woansdeitejûn yn Amsterdam wêze. It is De Vries syn ôfskiedsbondel as Dichter fan Fryslân. De Vries is berne yn Noardburgum, mar wennet no yn Amsterdam.

Ek de boekpresentaasje fan it Franeker Woardeboek dy't tongersdei yn Historisch Centrum Leeuwarden wêze soe, is fan de baan. Dat hat Ut Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers bekend makke. Dizze presentaasje wurdt ferpleatst. In datum is dêrfoar noch net bekend makke.