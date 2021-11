728 nije coronabesmettingen | Goed hûndert Spoedtest-lokaasjes falle fuort

Mei in negative test fan it bedriuw kinst op it stuit gjin QR-koade krije. De testlokaasje fan Spoedtest oan de Voorstreek yn Ljouwert is yn elk gefal noch wol gewoan iepen. Spoedtest.nl is ien fan de grutste testoanbieders fan Nederlân. Yn Fryslân test it bedriuw yn Snits, Drachten, It Hearrenfean en Ljouwert.