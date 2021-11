728 nije besmettingen | Open Nederland: "1G-testsysteem net helber"

In 1G-belied kin net, seit foarsitter Pier Eringa fan Open Nederland, de stichting efter 'Testen voor Toegang.' Dat is dan de 1G fan getest. Eltsenien - faksinearre of net - soe dan teste moatte foar tagong ta bygelyks eveneminten of fuotbalwedstriden. Mar sa'n testbelied is net út te fieren, seit Eringa.

De ChristenUnie kaam mei 1G as suggesje, it soe in alternatyf foar in 2G-beleid wêze kinne. Ek GrienLinks fielt dêr wol foar, sa die tiisdei bliken. Op dit stuit jildt noch in 3G-belied, dat hâldt yn dat minsken dy't gevaccineerd, genezen of koartlyn negatyf getest binne in coronatagongsbewiis krije kinne.