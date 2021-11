Kneppelfreed 70 jier: dei fan grutte betsjutting foar it Frysk

Frysk ferbean

Dy hie yn in sitting op 17 oktober 1951 feedokter Van den Burg fan De Lemmer ferbean om Frysk te praten yn in sitting oer in ferkearsoertrêding. In tolk kaam der net en nei oeren wachtsjen koe Van den Burg de rjochtseal ferlitte. Hy die dêrnei syn ferhaal op it buro fan de Heerenveense Koerier en Schurer skreau doe in fûl haadredaksjoneel artikel.

Wolthers hie yn 1948 ek alris it brûken fan it Frysk ferbean yn de rjochtseal. De oertrêding wie doe dat twa molketapers út Aldeboarn op harren molkbussen molke en sûpe skreaun hiene. Dat mocht net.

Kneppel en brânspuit tsjin rebûlje

Op 16 novimber 1951 moasten Schurer en De Jong foar de Ljouwerter rjochtbank ferskine fanwege mislediging fan rjochter Wolthers. Foar de doarren fan it gerjochtsgebou ûntstie rebûlje by it manmachtich opkommen publyk. Yn de seal wie mar plak foar tweintich minsken. Te lyts foar studinten en de parse dy't derby wêze woenen.