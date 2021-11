Sylster Laila van der Meer debutearret op WK yn fleanende katamaran

De kâns is grut dat we op de Olympyske Simmerspelen fan 2024 mear Fryske sylsters sjogge as allinnich Marit Bouwmeester. De 21-jierrige Laila van der Meer fan Grou timmeret nammentlik oan de wei. Trije jier lyn wûn se al brûns op de Jeugdsimmerspelen yn Argentinië.

Fleanende katamaran

Dizze wike docht se foar it earst mei oan in wrâldkampioenskip. Mei Bjarne Brouwer út Giethoorn sylt se yn de Nacra 17-klasse: in relatyf nije klasse mei in bysûndere boat. "Dat is een foilende catamaran. Foilen betekent eigenlijk dat de boot over het water heen vliegt", leit Van der Meer út, út Oman wei.

It is bysûnder yn de sylwrâld dat manlju en froulju op ien boat farre. Yn de Nacra 17-klasse moat dat. Van der Meer: "Het is verplicht gemixt te varen. Het maakt niet uit wie er stuurt en wie er bemant. In ons geval stuur ik en bemant Bjarne."