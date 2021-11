Fruitautomaten yn Waadhoeke fernield: "Voor die paar euro?"

Hy hopet noch wol in oplossing te finen, want der is genôch belangstelling. "We zijn nu aan het kijken of we op een primitieve manier iets kunnen verkopen, met een kraampje bijvoorbeeld. De hele dag rijden er mensen af en aan. Zij grijpen nu allemaal mis, dat is vervelend om te zien."

Oft it de ein fan sokke apparaten betsjut, doart er net te sizzen. "Dat is aan ieder voor zich. Wij moeten ook even gaan kijken. Gaan we extra maatregelen treffen? Wat zijn de kosten daarvan? Is het dan nog wel leuk? Diep in ons hart willen we ermee doorgaan, maar het is wel even rekenen."

Soad minsken teloarsteld

"Je moet toch je bedrijf een beetje beschermen", seit Marlies. "Dat dit niet opnieuw gebeurt in de toekomst."

Se is lilk op de minsken dy't dit dien ha. "Voor die paar euro! Wij hebben heel veel schade en kosten. En er gaan heel veel mensen teleurgesteld zonder aardbeien naar huis."

Guon bedriuwen sette bylden fan de ynbrekkers online, yn de hoop dat ien wit wa't it west ha.