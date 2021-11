Foppe de Haan: "Gruttere soargen oer Tuvalu as oer Oranje"

Foar De Haan is it ek dúdlik dat Tuvalu as ien fan de earste lannen it slachtoffer wurdt fan klimaatferoaring. "It wetter hoecht mar in bytsje heger te wurden en dan binne sy de pineut. Doe't wy der tsien jier lyn wienen, kaam it wetter ek oer it eilân hinne by in stevige stoarm."

Oer de takomst fan Tuvalu makket De Haan him dêrom ek soargen. "Wy ha yn Nederlân ús hannen fol om it hjir foarelkoar te hâlden, mar sy binne as earste oan bar. De soargen oer Tuvalu binne wat dat oanbelanget oanmerklik grutter as oer it Nederlânsk alvetal."