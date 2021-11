Omwenners drokke dyk Ljouwert wolle mear aksje fan gemeente

"We hebben drie keer een telling gedaan", fertelt Jan Keyzer fan it wykbelang Huzum-West. "Dan komen we gemiddeld op zo'n duizend vrachtwagens per 24 uur en tussen de 20.000 en 23.000 auto's."

It wykbelang wol graach dat de gemeente der mear oan docht. "We hebben gevraagd of het een 30-kilometerweg kon worden. Dat kon niet, omdat de weg dan aangepast moest worden. Maar dan doe je dat toch?"

5 oant 10 prosint minder ferkear

"Het valt allemaal nog binnen de bandbreedte", relativearret wethâlder Reitsma. "Ja, het is een drukke weg. Nu gaan we kijken welke maatregelen we kunnen nemen om die druk wat af te nemen."

Dat soe maksimaal tsien prosint minder ferkear opsmite moatte. Reitsma: "Een afname van vijf of tien procent klinkt niet veel, maar dan hebben we het natuurlijk wel over enkele duizenden bewegingen."